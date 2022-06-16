اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 01:36 م
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وزير القوى العاملة يتفقد مقر اتحاد العمال لمتابعة سير انتخابات النقابات

الخميس، 16 يونيو 2022 12:21 م
وزير القوى العاملة يتفقد مقر اتحاد العمال لمتابعة سير انتخابات النقابات وزير القوى العاملة يتفقد مقر اتحاد العمال لمتابعة سير انتخابات النقابات العامة
كتبت آية دعبس

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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية  لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التي تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام .
 
وتشهد بعض  النقابات العامة انتخابات اليوم  على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة -بينما فاز البعض بالتزكية - ولكل منهما صندوق منفصل ،حيث شدد الوزير خلال جولاته  على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة .
 
ووجه الوزير الشكر لممثلى النقابات العامة ، ومشرفي اللجان الانتخابية الحضور على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسئولية والمشاركة فى إنجاح العملية الانتخابية فى النقابات العمالية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال فى القيام بأعمالهم من الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.
 
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع لمندوبى 15 نقابة عامة ومشرفى اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية فى مقار النقابات العامة.
 
وتشمل الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجالس إدارة نقابات العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على أن يكون مشرفو اللجان الانتخابية من غير الموظفين فى القوى العاملة، مشيراً إلى إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة الموقع عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية.
 
 
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القوى العاملة

الانتخابات العمالية

النقابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية



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