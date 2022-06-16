وزيرة التجارة تفتتح الجناح المصرى ضيف شرف فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولى

كتب إسلام سعيد

بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بافتتاح الجناح المصرى المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولى، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى.

وشارك فى مراسم الافتتاح السيد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى ، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو الى جانب كل من أنطــون كوبيـاكـوف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الكسندر بـيجلـوف عمدة مدينة سان بطرسبرج.

وقالت الوزيرة إن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى فى دورته الخامسة والعشرين تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة السنوية بأعمال وفعاليات المنتدى منذ انطلاقه فى عام 1997، كما تأتى مصاحبة للاحتفال باليوبيل الفضى للمنتدى.

وأشارت جامع إلى أن الجناح المصري تم تصميمه بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية، كما سيستضيف الجناح العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية الهامة بين القطاع الخاص التي تعكس المقومات الاقتصادية لمصر وتسلط الضوء على مقومات قطاع السياحة المصرى، وكذا مجال التعليم، فضلاً عن استعراض الفرص المتاحة فى اطار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.