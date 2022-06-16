اليوم السابع
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وزيرة البيئة تفتتح فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:48 ص
وزيرة البيئة تفتتح فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات انطلاق الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، تحت شعار "العمل المناخى أساس لتحقيق الاستدامة"، الذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، بحضور ومشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، منها الموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى، إضافة إلى لفيف من خبراء التنمية المستدامة أعضاء المنتدى، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس مجلس الأمناء.
 
وقال الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، إنه إذا كانت مخرجات قمم الأرض وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في يونيو 2012 (ريو+20) في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية تحت شعار "المستقبل الذي نريده" هى التي أبرزت إرادة العالم نحو أهمية ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، فإن المنتدى المصرى للتنمية المستدامة كان هو الاستجابة السريعة والفورية لمخرجات هذه القمة من أجل تبني التفاعل الإيجابي مع هذه القيم الجليلة، فإنه تتزامن النسخة الثامنة من الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفي إطار احتفالات يوم البيئة العالمي، وضمن استعدادات منظمات المجتمع المدني لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وضمن جهود تضمين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغير المناخ.
 
كما أكد عدلى أن الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة يواكب فعاليات مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، التى أطلقها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى الوطني لنهر النيل، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، كأول مبادرة وطنية لحشد جهود منظمات المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.
 
وأضاف الدكتور عماد الدين عدلى أن فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة تهدف إلى تسليط الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى أطلقتها مصر منتصف شهر مايو الماضى، كما تهدف إلى رصد أهم الرسائل التى يجب أن تضع الإطار الرئيسى لدور المجتمع المدنى فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

البيئة

تغير المناخ

الاستدامة

مؤتمر المناخ



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