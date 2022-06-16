وزيرة البيئة: انبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى 4% من الانبعاثات العالمية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدول النامية لم تكن المتسببة فى التغيرات المناخية، لكنها تأثرت بشكل كبير بها، موضحة أن انبعاثات مصر تمثل نحو 0.6%، وانبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى 4%من الانبعاثات العالمية، مشددة على أن الالتزامات الموضوعة على عاتق الدول النامية، تختلف عن الدول المتقدمة فالدول النامية، لابد أن تقوم بتنفيذ خطط للتقليل من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك ارتباط وثيق بين تغير المناخ والأمن الغذائى والمائى، فبعض القطاعات والأنشطة التى تتسبب فى التغيرات المناخية مثل الأنشطة الصناعية، وسائل النقل، الاشتعال الذاتى للمخلفات، تؤدى إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر وغرق الكثير من المجتمعات، والتأثير على العديد من المحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أنه هناك اهتمام للقيادة السياسية بالملف البيئى، وتم وضعه على رأس أولويات الدولة، و تراعى العمليات التنموية البيئة والموارد الطبيعية، حيث اتخذت مصر عدد من الإجراءات للتصدى للتغيرات المناخية ، وإعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات لمناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ثم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ثم وضع أليات للحوكمة لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة.