اليوم السابع
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وزارة التعليم العالى بالعراق تدرج جامعة سوهاج ضمن الجامعات الجاذبة للوافدين

الخميس، 16 يونيو 2022 04:06 م
وزارة التعليم العالى بالعراق تدرج جامعة سوهاج ضمن الجامعات الجاذبة للوافدين الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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‏أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج جامعة سوهاج ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقي لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة، وذلك في إطار جهود الجامعة في دعم مبادرة "ادرس في مصر"، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "عبدالخالق"، أن الجامعة تسعي إلى تقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين، وذلك ضمن إجراءات مبادرة "ادرس في مصر"، باعتبارها مشروعا قوميا تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تتكاتف وتتضافر الجهود داخل الجامعة لدعم وإنجاح المبادرة الرئاسية ادرس في مصر وتحقيق أهدافها، حيث تم التواصل مع السفارة العراقية ومناقشة آليات التعاون والإجراءات اللازمة للدراسة بالجامعة، وتم عرض إمكانيات الجامعة المادية والمنشآت والوسائل التعليمية التي تمتلكها على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والبرامج التعليمية في التخصصات المختلفة، حيث وافقت الهيئة القومية لضمان الجودة بوزارة التعليم العالي العراقي على تقدم طلابها للدراسة بالجامعة.

وأكد "النعماني"، أن استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من الأهداف الرئيسية التي تسعي إليها الجامعة، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعة، وزيادة مواردها الذاتية، كما سيثمر في تخريج طالب وافد يكون سفيرًا لمصر مما يؤدي إلى دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الطرفين.

 


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