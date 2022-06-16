واشنطن: تقارير تفيد بفقدان أمريكى ثالث فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تقارير تفيد عن فقدان أمريكي ثالث في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لم تناقش مع موسكو قضية الأمريكيين اللذين يشتبه باعتقالهما في أوكرانيا.

وفى وقت سابق سجلت الأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.