هل تعانين من متلازمة فرط نشاط المثانة؟ اعرفى الأسباب والعلاج

كتبت ميرفت رشاد

هل تشعرين بالحاجة الملحة للتبول عند امتلاء المثانة؟ هل تستيقظين عدة مرات في الليل للتبول؟ هل أنت غير قادرة على مقاومة التبول إذا كانت دورة المياه مشغولة؟ هل تتسرب أثناء العطس أو الضحك؟ إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بنعم، فيمكن أن تكون أحد أعراض متلازمة فرط نشاط المثانة، وهى عبارة عن متلازمة تتميز بالإلحاح البولي وزيادة التردد والتبول الليلي (التبول الليلي المتكرر) وسلس البول، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أسباب فرط نشاط المثانة:

يمكن أن تحدث المتلازمة لأسباب متعددة:

1. ضعف عضلات قاع الحوض



قاع الحوض أو الحجاب الحاجز هو مجموعة من العضلات التي تمتد بين عظم العانة في الأمام إلى عظم الذنب في الخلف. أثناء الحمل وبعد الولادة ، تفقد عضلات قاع الحوض القوة التي يمكن أن تؤدي إلى متلازمة OAB.

2. أسباب عصبية



قد تؤثر الاضطرابات العصبية المختلفة على الأعصاب ، وبالتالي ، فإن الأحاسيس ليست دقيقة ، مما يؤدي إلى إرسال نبضات وإشارات خاطئة إلى الدماغ والمثانة .

3. تناول الكحوليات والكافيين



الأشخاص الذين يستهلكون مستويات عالية من الكحول والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي ، هم أكثر عرضة لتطوير OAB.

4 انقطاع الطمث



النساء أكثر عرضة لتطوير OAB بعد انقطاع الطمث، من المرجح أيضًا أن يصاب الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى بـ OAB لأن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المثانة.

العلامات والأعراض:



1. الإلحاح البولي : عدم القدرة على مقاومة التبول عند الحاجة.

2. سلس البول الإلحاحي : يتميز بوجود تسرب في حالة الحاجة الملحة للبول.

3. التبول الليلي : يتميز بالاستيقاظ عدة مرات ليلاً للتبول .

4. تواتر التبول : يتميز بعدد المرات التي يحتاج فيها الشخص للتبول. مع OAB ، يكون التردد أعلى.





إليك كيف يمكنك مكافحة متلازمة فرط نشاط المثانة:



1. تغييرات نمط الحياة



إنه ينطوي على الحفاظ على نظام غذائي صحي ، والحد من كمية الكحول والمنتجات الغنية بالكافيين ، وتقليل الوزن والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي.

2. إعادة تدريب المثانة



هذا هو مزيج من العديد من التغييرات السلوكية التي يحتاجها الشخص لدمجها حتى يتم علاج الحالة تمامًا. إذا كان الشخص يعاني من OAB ، بمرور الوقت ، تكون المثانة مشروطة ، لذلك قد يضطر المرء إلى إعادة تدريبها من المهم الاحتفاظ بمفكرة المثانة مع ذكر التكرار والوقت والأحداث التي تؤدي إلى إلحاح البول.

3. تقوية عضلات قاع الحوض



يجب القيام بتمارين تقوية عضلات الحوض تحت إشراف مدرب