هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 9915 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1768 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12226 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4002 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3802 نقطة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مخاطبة شركة المجموعة المصرية العقارية، لموافاة الهيئة بمدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية وتبرر الصعود المتتالي خلال الفترة الماضية، وبيان بالأصول العقارية المملوكة للشركة، والتي لا توجد منازعات قضائية عليها، وتعتمد عليها الشركة في توليد الإيرادات، مع توضيح الإيراد المتوقع من كل أصل على حدة، علاوة على آخر المستجدات بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 والتاريخ المتوقع للانتهاء من إعدادها، جاء ذلك في ضوء التحرك السعري للورقة خلال آخر أربع جلسات بنسبة تصل إلى 20.34%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية لإدارة وتطوير الأصول 2 مليون سهم، 2.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم، 750 ألف سهم، 8301 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 60 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، اسباير كابيتال القابضة الاستثمارات المالية 119 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 18103 سهم.

في سياق منفصل قالت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، إنها وقعت اتفاقية اكتتاب للانضمام إلى تحالف المستثمرين المساهمين في شركة "Expedition Investments" شركة مؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس، وتبلغ مساهمتها مبلغ 50 مليون جنيه للاستحواذ على شركة دومتي.

من جهة أخرى قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون الاستثمار والتابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت قرارًا بقبول التظلم المقدم من الشركة وإلغاء القرار الصادر في يناير 2022 من هيئة التنمية السياحية وما ترتب عليه من آثار، تقليص مساحة الأرض المخصصة للتطوير بمقدار 1,75 مليون متر مربع بمشروع مكادي هايتس، وبناءً عليه، فان اجمالي مساحة الأرض التي تمتلكها شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية في خليج مكادي الآن هي 3,75 مليون متر مربع.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 8 ملايين جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة إلى 76 مليون جنيه.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 483 مليون جنيه خل الربع الأول من عام 2022 بمعدل نمو سنوي 38.4%، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 3.1% ليبلغ 43 مليون جنيه، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 8.9%، بينما ارتفع صافي الربح إلى 28.2 مليون جنيه.