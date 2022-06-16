نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق، ورصف الطرق، وتنسيق الموقع العام، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء جميع الهياكل الرئيسية للأبراج، والتى يتم بها حالياً تنفيذ أعمال تركيب الواجهات، والتشطيبات الداخلية.

وأشار عباس، خلال جولته التفقدية بالمشروع، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تنفيذ أعمال المرافق، ورصف الطرق، وتنسيق الموقع العام، وكذا تفقد أعمال تركيب الواجهات الزجاجية للأبراج، وأعمال التشطيبات الداخلية.

وانتقل المهندس خالد عباس، لتفقد أحد القطاعات التى قاربت على الانتهاء، حيث تخطت نسبة إنجازه 85 ٪ بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والذى يتكون من 3 قطاعات، ويعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).