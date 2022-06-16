نائب محافظ قنا يتابع أعمال مشروعات حياة كريمة بقرية السمطا بحرى.. صور

قنا - صابر سعيد

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا، للإطمئنان على معدلات التنفيذ، ومدى الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، رافقه أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.



تفقد عمر، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الزراعية، والذى يقع على مساحة 315 مترا، ويضم (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي)، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 98% من إجمالى الأعمال.



ووجه عمر، بسرعة إنهاء الأعمال وتسليمه إلى مديرية الزراعة لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، لافتا إلى أنه سوف يسهم في إحداث نقلة نوعية، علي مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.



وتابع نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، المقام على مساحة 570 مترًا، ويتكون من 3 طوابق تضم "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، و تم الإنتها من كافة أعمال المبانى وجارى نهو التشطيبات النهائية بالمبنى ، وتوصيل المرافق ، تمهيدا لتسليم المبنى للأجهزة المعنية وبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات للجمهور.



وتفقد نائب محافظ قنا، الجناح الجديد بمدرسة وحدة السمطا الإبتدائية المشتركة، والتى تم إنشائه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تم إنشاء الجناح الجديد على مساحة 500 م، ويتكون من 5 طوابق ، تشمل 25 فصل دراسى بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة، و تم تسليم المبنى إلى مديرية التربية والتعليم وتشغيله خلال الترم الثانى من العام الدراسى 2021 / 2022.



واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد سير العمل بنقطة إسعاف السمطا بحرى، والتى تم إنشائها على مساحة 300 م، بتكلفة مالية بلغت حوالى 3.5 مليون جنيه، و يضم المبنى جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT وصيدلية ، وإستراحة أطباء، وتم تسليم المبنى إلى هيئة الإسعاف وتم تشغيله، لخدمه الطريق الزراعى، و أهالى قرية السمطا بحرى للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج.





نائب محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية السمطا بحرى (1)



نائب محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية السمطا بحرى (2)