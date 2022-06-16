اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 06:54 م
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مياه القليوبية تكرم المتفوقين باختبارات المسار الوظيفى للترقي بالشركة

الخميس، 16 يونيو 2022 06:37 م
مياه القليوبية تكرم المتفوقين باختبارات المسار الوظيفى للترقي بالشركة أثناء التكريم
كتب أحمد حسن

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جانب من المكرمين
 
كرم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية العاملين المتفوقين في دورة المسار الوظيفي للترقي بالدرجات المالية والإدارية المختلفة بحضور رؤساء القطاعات.
 
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري والمهاري لكافة العاملين بمختلف المواقع داخل الشركة من خلال دورات المسار الوظيفي للترقي، مما يخدم أهداف ورؤية ورسالة الشركة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
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يذكر أن اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، والتى تؤكد عليها القابضه كشرط للترقية أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية، حيث تمت عملية  الاعتماد والتقييم بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب  وتحت اشراف الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.
 
 
 

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