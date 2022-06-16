ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن لافرنتييف قوله اليوم الخميس، أن موسكو غير راضية عن جنيف كمكان لعقد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور لأن سويسرا تتقدم على بقية الدول الغربية في العقوبات والخطابات المعادية لروسيا، مشيراً إلى أن الحديث جار بشأن هذه المسألة وسيستمر.

ولفت لافرنتييف إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانا لم تتفق بعد على اقتراح محدد بشأن موعد الاجتماع القادم لقادتها ..مبينا أن الشركاء الإيرانيين أبدوا استعدادهم لاستضافة الاجتماع.