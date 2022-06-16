مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الغرب مسئول بشكل مباشر عن مقتل المدنيين فى دونيتسك

موسكو (أ ش أ)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أن الغرب مسؤول بشكل مباشر عن مقتل المدنيين فى إقليم دونيتسك.

وقال نيبينزيا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إنه فى بداية شهر يونيو الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة نقلت لأوكرانيا 108 قطع مدفعية هاوتزر و222 ألف قذيفة، مضيفا أن هذه الأسلحة طويلة المدى مكنت القوات الأوكرانية من قصف أماكن داخل خط التماس في مناطق سكنية لا وجود لقوات مسلحة فيها.

وتابع بالقول إن "المأساة في دونيتسك تؤكد مرة أخرى أن الغرب يخوض حربا بالوكالة ضد روسيا بأياد أوكرانية".