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مطار الغردقة يستقبل 87 رحلة طيران دولية تقل 10 آلاف سائح

الخميس، 16 يونيو 2022 11:39 ص
مطار الغردقة يستقبل 87 رحلة طيران دولية تقل 10 آلاف سائح مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، علي مدار ساعات اليوم الخميس، 87 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، تقل قرابة 10 آلاف سائح علي متنها من عدة جنسيات مختلفة، وتقوم الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة علي الوافدين. 
 
وتبين من كشوف رحلات الطيران وصول أكبر رحلات من المطارات الألمانية المختلفة، حيث تحتل الجنسية الألمانية الأكثر وصولا لمدينة الغردقة والأكثر وصولا داخل الفنادق السياحية فى تلك التوقيت .
 
كما تبين من كشوف الرحلات وصول رحلتين روسيتين من الرحلات السياحية الوافدة اليوم لمطار الغردقة الدولى تقل عدد من السياح الروس. 
 
من جانب آخر، تشهد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بشكل خاص ومدن محافظة البحر الأحمر بشكل عام ارتفاع في نسب الإشغال الفندقي بشكل عام، وذلك يرجع إلي السياحة الداخلية التي سجلت أعدادا كبيرة من الوافدين خلال الموسم الحالى.
 
 

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