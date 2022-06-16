مصرع فتاة بالصف الأول الثانوي في شبين القناطر.. تناولت قرص حفظ الغلال بسبب رسوبها

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلة السامة عقب علمها برسوبها في ثلاث مواد بالصف الأول الثانوي، جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، كما أمرت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من مستشفي شبين القناطر المركزي باستقبال فتاة بالصف الأول الثانوي مقيمة دائرة المركز، متوفاة عقب تناولها حبة الغلة السامة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها فور علمها برسوبها بثلاث مواد قامت بشراء حبة غلة سامة وتناولتها، جرى نقلها للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما شيع العشرات من أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان المتوفاة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة شبين القناطر.