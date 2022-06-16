اليوم السابع
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مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى البدرشين

الخميس، 16 يونيو 2022 01:48 م
مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى البدرشين قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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لقى عامل مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في البدرشين، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم التوصل لهويته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل تم التوصل لهويته، خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه. 
 
 
تم استدعاء أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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