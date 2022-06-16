مصرع طفل إثر اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء أمس الأربعاء، إثر اعتداء آخرين عليه بالضرب.

استقبل مستشفي الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل:"س.أ.س" 16 عامًا، في حالة حرجة، بادعاء اعتداء من آخرين عليه بالضرب، وتوفي داخل المستشفى أثناء محاولة اسعافه.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، في الوقت الذي وجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة وضبط المتهم أو المتهمين في الواقعة.