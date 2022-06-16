مصرع طفلين غرقا لعدم إجادتهما السباحة بمياه إحدى الترع فى الغربية

لقى طفلان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة ميت حواى بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك لعدم إجادتهما السباحة وجرى انتشال الجثمانين بمعرفة الأهالى، وبالعرض على نيابة السنطة العامة صرحت بالدفن.
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بلاغًا من شرطة النجدة بوصول كل من "سيف" 13 سنة و"أحمد" 13 سنة طالبين بالصف الأول الإعدادى مقيمين بشندلات مركز السنطة محافظة الغربية متوفين، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.
وتبين من التحريات قيام الطفلين بالاستحمام بمياه ترعة ميت حواى هربا من حرارة الجو ولعدم إجادتهما السباحة غرقا وجرفهما تيار المياه بالترعة لنطاق مركز السنطة.
جرى انتشال الجثمانين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى والأهالى ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المركزى، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
مصرع طفلين غرقا لعدم إجادتهما السباحة بمياه إحدى الترع فى الغربيةالخميس، 16 يونيو 2022 08:11 م
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لقى طفلان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة ميت حواى بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك لعدم إجادتهما السباحة وجرى انتشال الجثمانين بمعرفة الأهالى، وبالعرض على نيابة السنطة العامة صرحت بالدفن.
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