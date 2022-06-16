ووصف روغوزين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، موقع "تويتر" بأنه بات من أبواق الدعاية المعادية لروسيا، قائلا: "للأسف، أصبح موقع تويتر منصة للمتطرفين ومن الناطقين باسم الدعاية المعادية لروسيا".

وذكر روغوزين، أن إدارة "تويتر" بررت تصرفها بأن المادة المنشورة تؤجج الكراهية وتهدد وتهين.

ووفقا للقناة، تطالب إدارة "تويتر" روغوزين بحذف مادته التي قام فيها بتسمية أوكرانيا الحديثة "بالتهديد الوجودي للشعب الروسي وللتاريخ الروسي وللغة الروسية وللحضارة الروسية".