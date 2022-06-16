اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:53 م
أكرم القصاص
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مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى بمدينة "ليسيكانسك"

الخميس، 16 يونيو 2022 03:02 م
مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى بمدينة "ليسيكانسك" الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة "لوهانسك" الأوكرانية "سيرهى هايداى" إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب سبعة آخرون إثر قصف روسى فى مدينة "ليسيكانسك".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس عن هايداي قوله إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا كان يختبئ به مدنيون، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الأنقاض جارية في الوقت الحالي.

وفى وقت سابق، اجتمع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى والمستشار الألمانى أولاف شولتس، وذلك فى العاصمة "كييف".

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "إيرينا فيريشوك" قد أكدت في وقت سابق اليوم أن الاجتماع المرتقب بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي، سيكون "اجتماعا تاريخيا حيث جاء ثلاثة زعماء أوروبيين إلى أوكرانيا في خضم حرب شاملة، في إشارة عظيمة تقوي أوكرانيا وأوروبا.

 


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