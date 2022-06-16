مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى بمدينة "ليسيكانسك"

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "إيرينا فيريشوك" قد أكدت في وقت سابق اليوم أن الاجتماع المرتقب بين القادة الأوروبيين وزيلينسكي، سيكون "اجتماعا تاريخيا حيث جاء ثلاثة زعماء أوروبيين إلى أوكرانيا في خضم حرب شاملة، في إشارة عظيمة تقوي أوكرانيا وأوروبا.