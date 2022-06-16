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مرسوم سلطانى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بسلطنة عمان

الخميس، 16 يونيو 2022 12:43 م
مرسوم سلطانى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بسلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
مسقط - محمد سعد

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ٱصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 12 مرسوما سلطانيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صباح اليوم الخمس، من بينها المرسوم السلطاني رقم 2022/34 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
 
المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
 
– فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
 
– شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
 
– ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
 
– خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني
 
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
 
–  حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية
 
–  بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية
 
– سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية
 
– الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
 
– سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط
 
– عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
 
– عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام
 
– محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار
 
–  إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم
 
– سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
 
– سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
 
– الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
 
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي
 
– سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل
 
– الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد
 
– قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة
 
– ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
 
– الدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل
 
– المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
 
– الدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الديبنية
 
– الدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.

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