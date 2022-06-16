مد أجل الحكم على متهم بقتل مواطن لسرقته فى المقطم لـ13 يوليو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، مد أجل الحكم على سباك قتل مواطنا وسرقة دراجته النارية، لمروره بضائقة مالية فى المقطم لجلسة 13 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافى وعمرو محمد فوزى وأسامة عبد الظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهم، إلى محكمة الجنايات بأنه في أغسطس 2021 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة، قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك إثر مروره بضائقة مالية ، فأعد مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته ، أنفذه بإعداد سلاحا أبيضاً "كتر" وكمن بالطريق العام لأيا من تلقيه عثرة قدره في طريقه ، فأبصر المجني قائدا دراجة النارية "توك توك" بالطريق العام، فاستوقفه واستقل مركبته مستدرجا إياه لمحل الواقعة بحيلة منه إنطلت عليه بأن أوهمه بطلب توصيله ، وما أن سنحت له الفرصة حتى استل سلاحه الأبيض ونحر به عنقه مستغلا موضع جلوسه خلفه محدثاً إصابته القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة بأنه وقد ارتكبت تلك الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى ارتبطت بها، وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سرق ليلا الدراجة النارية "توك توك" المملوكة للمجني عليه، والهاتف المحمول المبين وصفاً بالأوراق المملوك للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.