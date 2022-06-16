مدينة الطود تعلن عن فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق لمدة 6 ساعات للصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تستعد المدينة لفصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق فى المدينة، صباح اليوم الخميس، لإجراء أعمال الصيانة على مكونات الجهد المتوسط، مناشداً الأهالى باتخاذ تدابيرهم قبل بدء ساعات الفصل التي تستمر 6 ساعات.



وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه بناءاً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي الاذاعة والمغذي لمناطق كلا من:- (الفتاتيح - عزبة مسلم - الحماريين - العرب - مكتب بريد الفتاتيح)، وذلك اليوم الخميس الموافق 16/6/2022 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ، وذلك لإجراء الأعمال على مكونات الجهد المتوسط لشبكات هذه المنطقة.



وفى نفس السياق تواصل مدينة الطود أعمال إحلال وتغيير كشافات الإنارة بالطريق السريع القاهرة أسوان الزراعي الشرقي بمدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.



وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجري عمل تغذية بديلة لمحولات جنوب مدينة الطود بطول 4 كيلومتر بتركيب كابلات جهد متوسط بداية من منطقة الشيخ حسان حتي نهاية محطة المحولات بالضمان، كما يجري العمل لتركيب 35 عامود جهد منخفض جديد بطريق ترعة السلامية البحرية بداية من مزلقان الطود لزيادة مستوى الإنارة بالطريق، والذي يعتبر بديل الطريق الدائري للمدينة من الجهة الغربية والمؤدي إلى مركز طب أسرة الطود، والذى يربط مدخل مدينة الطود بمنطقة الشيخ حسان ووصولا إلى قرى العديسات.



وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تجري أيضاً الأعمال بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود في قطاع الكهرباء.

