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مدير إدارة المجازر: استعمال المجزر خلال فترة عيد الأضحى مجانا للمواطنين

الخميس، 16 يونيو 2022 08:59 م
مدير إدارة المجازر: استعمال المجزر خلال فترة عيد الأضحى مجانا للمواطنين مجزر - أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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قال طارق عبد المنعم مدير الإدارة العامة للمجازر، ذبح الأضاحى خلال فترة العيد متاح مجانا للمواطنين، لكن الشخص الذى يسلخ هو الذى يتقاضى مال بالاتفاق مع الشخص الذى يضحى، واستعمال المجزر يُعد بدون مقابل، ويتم الكشف على الذبيحة قبل عملية الذبح. 
 
وأضاف مدير الإدارة العامة للمجازر، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن المجزر مكان آمن ونظيف ولدينا أطباء بيطريين يكشفون على الاضحية قبل ذبحها وختمها عقب الذبح.
 
وفى حالة اكتشاف أى مرض فى الاضحية يطالب الطبيب البيطرى بالتخلص من الذبيحة واعدامها، وهناك بعض الأمراض لا يتم اكتشافها إلا بعد الذبح، مثل الصفرا والديدان والسل، وبعد الذبح الجزار يقطع الذبيحة ويعطيها للمواطن.

المجزر

مجازر

عيد الأضحى

الطب البيطرى

اليوم السابع بلس



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