اليوم السابع
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محمد كامل بعد فوزه برئاسة نقابة النقل العام: الانتخابات تمت بشكل ديمقراطى

الخميس، 16 يونيو 2022 05:41 م
محمد كامل بعد فوزه برئاسة نقابة النقل العام: الانتخابات تمت بشكل ديمقراطى محمد كامل
كتبت آية دعبس

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فاز محمد كامل أحمد عبدالله برئاسة النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي أجريت اليوم  الخميس بمقر هيئة النقل العام بالقاهرة.
 
وأكد محمد كامل، فى بيان، على نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أنها أجريت بشكل ديمقراطي احترم إرادة العمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطا كبيرا للنقابة العامة دفاعا عن الحقوق المشروعة لأكثر من 30 ألف عامل بالقطاع.
 
وتشهد بعض النقابات العامة عملية اقتراع سري لانتخاب مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها، وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية : العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.
 
 
 
نتائج انتخابات نقابة النقل العام (1)
نتائج انتخابات نقابة النقل العام  

نتائج انتخابات نقابة النقل العام (2)
نتائج انتخابات نقابة النقل العام 

 


الانتخابات العمالية

النقابات العمالية

نقابة النقل العام

نقيب النقل العام

انتخابات النقابات العمالية



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