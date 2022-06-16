محافظ مطروح يلتقى نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى.. صور

مطروح _ حسن مشالى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة مها فهيم نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى والدكتور هانى عياد ووفد الهيئة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندسة أمل عرفة مدير مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وذلك لمناقشة المخطط الاستراتيجى للمحافظة من خلال عقد عدد من الورش مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات بالمحافظة.

ورحب محافظ مطروح باللجنة والوفد المرافق لها مع التأكيد على دورها المهم فى المساهمة فى الانتهاء من وضع مخطط استراتيجى للمحافظة.



وأكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن المخطط الاستراتيجى يحدد المشروعات خارج الكردون العمرانى لفتح مزيد من سوق العمل وتحسين المستوى الاقتصادى، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والمنشودة للاجيال القادمة،وذلك من خلال متخصصين ووفقا للموارد والإمكانيات المتاحة، والاستخدامات والأنشطة مع مناقشة مطالب واحتياجات المناطق المستهدفة من خلال حوار شبه مجتمعى مع المعنيين من تنفيذيين وشعبيين، بعدها تدخل المشروعات المقترحة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من خلال برامج لمشروعات تصلح لتنمية كل منطقة مع الوقوف على مراحلها وكافة العقبات لتذليلها، مشيرة إلى أن محافظة مطروح تم عمل مخطط استراتيجى لها من عام 2012 حتى 2016، بالإضافة لما تتمتع بالعديد من المقومات الاستراتيجية والتنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمكانية مع أهميتها كمحافظة حدودية وبوابة مصر الغربية.

وأشارت إلى إقامت العديد من المشروعات التنموية والقومية على أرض مطروح منها العلمين الجديدة ومحور الضبعة روض الفرج، وميناء النجيلة وغيرها، مع أهمية توسعة الأحوزة العمرانية والإسراع بإجراءات التقنين لتحقيق الاستقرار وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



لقاء محافظ مطروح ونائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى



لقاء محافظ مطروح ونائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى



لقاء محافظ مطروح ونائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى



لقاء محافظ مطروح ونائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى



