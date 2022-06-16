محافظ جنوب سيناء يبحث مع "جايكا" إنشاء مصنع أكياس صديقة للبيئة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفدا من ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز شئون البيئة في مجال الحفاظ على البيئة للفرد والمجتمع، وتنفيذ مبدأ التنمية المستدامة.



واستعرض المحافظ جهود الدولة في مجال الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر في مجال البيئة تحويل 700 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ.



وأشار المحافظ، إلى الانتهاء من تحويل 600 سيارة بالمجان في إطار دعم وزارة البترول بمبلغ 5 ملايين جنيه وجاري تحويل العدد الباقي، بالإضافة إلى تحويل 8 محطات تموين سيارات بشرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء، و89 فندقا حصلت على النجمة الخضراء "فنادق صديقة للبيئة" بالتعاون مع وزارة السياحة، في إطار تحويل جميع الفنادق لصديقة للبيئة.



أشار المحافظ أيضا، إلى أنه جاري إنشاء مبنى مجلس مدينة جديد ذكي صديق للبيئة، بالإضافات لتكثيف المساحات الخضراء بالمدينة، وتطوير وتوسعة وتجميل وإنارة جميع الشوارع والطرق بالمدينة، استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ.



واستمع محافظ جنوب سيناء لعرض للمشروع المقدم من وزارة البيئة، بعنوان "تحسين فاعلية القيمة ودعم أدوات إعادة تدوير والاستخدام للمخلفات البلاستيكية في المحافظة"، وأثنى المحافظ على مبادرة وزارة البيئة وجايكا في ملف تدوير المخلفات الصلبة وطالب المحافظ بالدعم في هذا المجال عن طريق توفير 10 آلاف كيس صديق للبيئة بديل الأكياس البلاستيكية، لافتا للقرار الذي أصدره بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في شرم الشيخ لضررها البالغ بالبيئة خاصة الشعاب والكائنات البحرية.



وطالب المحافظ، بسرعة إنشاء مصنع لإنتاج الأكياس صديقة البيئة التي تستخدم عدة مرات بديلا للأكياس أحادية الاستخدام بأحد مدن "شرم الشيخ، دهب، طور سيناء" لإنتاج تلك البدائل، بالإضافة لدعم منظومة تدوير المخلفات الصلبة بمصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بالتعاون مع الشركة القائمة على التشغيل حاليا.



وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المصنع قبل نهاية أغسطس 2022 استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، وفي نهاية اللقاء قام الوفد يرافقه رئيس المدينة والمختصين بجولة ميدانية لمواقع إدارة المخلفات الصلبة مثل مناطق التجميع والفرز والنقل وأماكن التخلص النهائي من المخلفات.



حضر اللقاء رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومدير إدارة النظافة بمدينة شرم الشيخ، ومدير الشركة القائمة بتدوير المخلفات بشرم الشيخ.