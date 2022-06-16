اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يكشف خطة مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 16 يونيو 2022 01:40 م
محافظ بنى سويف يكشف خطة مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم  الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو الجارى، وتختتم 21 يوليو المقبل، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 18 ألف طالب وطالبة موزعين على إجمالى 53 لجنة على مستوى المحافظة.

 

واطمئن محافظ بني سويف على توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

 

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان كافة اجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، وكذا مناقشة بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والتأمين الصحي والكهرباء لتوفير المتطلبات "كل في اختصاصه".

 

وأكد المحافظ على ضرورة  الإتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة  المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة ، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها ، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

 

فيما أشاد  وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد التواب  بدعم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للعملية التعليمية بالمحافظة بشكل عام ، وإشرافه ومتابعته اللحظية  لخطة الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة ، مضيفا  أنه تم تجهيز  14 مكان مؤهل لاستخدامها كاستراحات وقربية من لجان السير، وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.

 


الدكتور محمد هاني غنيم

محافظ بني سويف

وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة

مديرية التربية والتعليم



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