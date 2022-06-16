محافظ بنى سويف يشيد بأمانة طاقم إسعاف أعاد 141 ألف جنيه لأسرة متوف.. صورة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف على أمانة طاقم من مرفق إسعاف بني سويف لأمانته و قيامه بتسليم مبلغ مالي كبير عثر عليه بجوار أحد المتوفين في حادث سير وقع بعد كمين الشيخ فضل على الطريق الصحراوي الشرقي على بعد 5 كم في اتجاه بني سويف، حيث قام بتسليم المبلغ فى محضر شرطة رسمى.



المسعف الأمين فى بنى سويف

وثمن المحافظ جهود العاملين بمرفق إسعاف بني سويف، تحت قيادة الدكتور أحمد صادق، معربا عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، والتي تعكس المعدن النفيس للشعب المصري عموما، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يعثر فيها المسعفون على مبالغ ومتعلقات كبيرة ويسلمونها لأصحابها، حيث سبق وأن تكرر ذلك العديد من المرات، وتم تكريمهم لأمانتهم وقيامهم بنفس الفعل بدافع الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل ، ومعبراً عن خالص تعازيه لأسرة وذوي المتوفى ، وعاجل الشفاء للمصاب.

وكان مرفق إسعاف بني سويف قد تلقى بلاغاَ من عمليات المنيا بوقع حادث تصادم سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي ، وتم توجيه طاقم السيارة لموقع البلاغ، حيث أسفر الحادث عن وفاة "س .ز. ج" سائق بإحدى الشركات، تم نقله بسيارة إسعاف إلى محافظة المنيا وإصابة آخر"ج . م " باشتباه ما بعد الارتجاج ، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي ببني سويف، وقد فوجئ المسعف رأفت بباوى والذي لم يتبق له سوي أيام قليلة قبل إحالته للتقاعد والسائق أيمن مصطفى بوجود مبلغ مالي يقدر بنحو 141 ألف جينها، وقاما بتسليم المبلغ المذكور بمحضر تسليم أمانات لنقطة شرطة المستشفى، تمهيداً لتسليمه للشركة التى يعمل بها السائق المتوفى.