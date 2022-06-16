محافظ المنيا يشهد حفل تخريج 50 متعافيا بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بالصعيد، بمركز سمالوط شمال المحافظة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له.



رافق المحافظ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نيفين فكري مدير مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.



وشهد المحافظ، حفل تخريج 50 متعافيا عقب تقديم أوجه الرعاية الكاملة بالمركز حتى التعافي من الإدمان، حيث قدم فقرات الحفل أحد المتعافين من الإدمان، معربين عن بالغ سعادتهم على إتمام العلاج والخروج إلى الحياة الطبيعة، وموجهين الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام البالغ بتقديم أوجه الرعاية الطبية الكاملة، بالإضافة للقيام بأعمال التدريب الحرفي لاكتساب المهارات لتصبح مصدر رزق وحياة جديدة للمتعافين.



وتفقد المحافظ، جميع أقسام المركز، من حيث أماكن الإقامة والتأهيل وورش العمل وصالة الجيم والملعب الداخلي، كما تابع التجهيزات الخاصة بقسم السموم قبيل افتتاحه، بالإضافة لتفقد معرض المنتجات الخاصة بعرض منتجات المتعافين بعد إتمام التدريب المهني والحرفي، معربا عن بالغ سعادته لتقديم تلك المنتجات بجودة وكفاءة عالية، وموجها الشكر لهم لتحقيق جميع الأهداف بالمثابرة والعزيمة.



من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المركز يقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم مبنى للنزلاء بطاقة 126 فردا، وصالة جيم وملعب كرة قدم خماسي ومسرحا و4 ورش للنجارة والنقاشة والكهرباء والحدادة لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.



وأضاف "بخيت"، أنه يجرى أيضا تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، إلى جانب فرص تدريبية للمتعافين على العديد من الحرف المهنية وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)



جانب من زيارة المحافظ (1)



جانب من زيارة المحافظ (2)



جانب من زيارة المحافظ (3)



جانب من زيارة المحافظ (4)



جانب من زيارة المحافظ (5)



جانب من زيارة المحافظ (6)



زيارة المحافظ (1)



زيارة المحافظ (2)



زيارة المحافظ (3)



زيارة المحافظ (4)



زيارة المحافظ (5)