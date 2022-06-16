محافظ المنوفية يعتمد تنسيق قبول الثانوى العام بـ230 درجة

فريق المحافظات

اعتمد، منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (230) درجة والثانوى العام الخاص (210) درجة والثانوي العام خدمات (بمصروفات ) 200 درجة.

وأوضحت أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن درجات القبول بالمدارس الصناعية ثلاث سنوات (200 ) والمدارس الزراعية ثلاث سنوات (185) والمدارس الزراعية ثلاث سنوات (السادات – بركة السبع ) 200 درجة، والمدارس التجارية ثلاث سنوات (165) والمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات (الخطاطبة – السادات ) 140 درجة ، والمدارس الفندقية (شبين الكوم – قويسنا ) 210 درجة، التعليم الصناعى المزدوج 200 والتعليم الزراعي المزدوج 185 والتعليم التجاري المزدوج 190 درجة.

كما أشارت وكيل وزارة التربية و التعليم ألي أن المدارس الفندقية ومدارس التعليم المزدوج يعتبر المجموع المعلن بعاليه هو حد أدني للتقدم ويكون القبول نهائيا بعد إقرار التنسيق الداخلي والمقابلة الشخصية واجتياز اختبارات القبول وفق الضوابط المتبعة ،وأضافت أنه يتم البدء في قبول ملفات الطلاب المستجدين بالمرحلة الثانوية بكافة المدارس الثانوية العامة والفنية بجميع نوعياتها.

وجدير بالذكر، أن سبق واعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45%، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 82 ألفا و470 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 58 ألفا و928 طالبا.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.