محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء أعمال مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندسة صفاء سعفان رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندسة كارمن ممدوح منسق "حياة كريمة" لمحافظتى الفيوم والقليوبية بالجهاز، والمهندس خالد سعد المنسق العام لمشروعات "حياة كريمة" بشركة دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، وعددٍ من مهندسي الشركة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعى، والموارد المائية والرى، والصحة، والشباب والرياضة، وعدد من ممثلى شركات المرافق.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات التى أوشكت على الانتهاء، والمشروعات الجارى تنفيذها، فضلاً عن استعراض آليات تلافي الملاحظات التى تم رصدها من قبل مسئولى دار الهندسة، ورصد أهم المعوقات التى تواجه بعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لبعض المشروعات وآليات حلها، والعمل على فك التشابكات بين القطاعات بالتنسيق فيما بينها.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة إنجاز الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بمحور البنية الأساسية، بقطاعات الصحة من أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية، وإنشاء المراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات المركزية بنطاق عمل المبادرة بمرحلتها الأولى، بجانب مشروعات الكباري الخاصة بقطاع الموارد المائية والري، إضافة لمراكز الشباب بقطاع الشباب والرياضة، ومشروعات مراكز التنمية المجتمعية بقطاع التضامن الاجتماعي، فضلاً عن مشروعات الطرق، والغاز، والاتصالات، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية.

وأوضح المحافظ أن متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق ـ هذه المرة يأتى بشكل مختلف ـ لوصول عدد من المشروعات للمراحل النهائية خاصة المجمعات الخدمية والزراعية، وكذا مراكز الشباب والوحدات الصحية، وتبطين الترع فضلاً عن أعمال الكباري، مؤكداً على التنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، مشيراً إلى أنه يوجد عدد من الطرق جاهزة للرصف بقرى مركز يوسف الصديق تضم، طريق قصر الجبالي الجديد "بداية من طريق جبل سعد حتى كوبري قصر الجبالي" وطريق النزلة "من عزبة مطر حتى عزبة سيف"، وطريق الهشاترة / كوبري السعداوي، ويخدم قرى قصر الجبالي والريان والحامولي، لافتاً إلى أهمية مراعاة المقاييس الفنية والهندسية خلال عمليات رصف تلك الطرق.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة رصد أى معوقات أو ملاحظات للعمل على توفير الحلول لها وتلافيها، فضلاً عن تذليل العقبات التى قد تواجه الأعمال، مؤكداً على وضع تاريخ محدد للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"، لتكون جاهزة لدخول الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بالقرى المستهدفة بالمرحلة الأولى، كما شدد على مراجعة الأماكن المزمع تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي بها، وتحديد المواقع بشكل دقيق، للعمل على استغلال أصول الدولة غير المستغلة بالموقع لهذا الشأن، والعمل على الحتميات بكل القطاعات الحيوية التى تتصل بالمواطنين بشكل مباشر.

ووجه المحافظ، بفك التشابكات بشأن أعمال الكباري المزمع إنشاؤها بنطاق قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والعمل على مراجعة الكباري التي يوجد بشأنها تداخلات بواسطة لجنة مشكلة من مسئولي الري وجهاز التعمير ودار الهندسة، وطرح البدائل لحل تلك التداخلات، كما وجه مسئولى شركات المرافق والجهات المنفذة والمشرفة على المشروعات، بإعداد بيان بالمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التى أوشكت على الانتهاء، والمشروعات المتعثرة، ونسب التنفيذ بكل مشروع بشكل دقيق، بهدف الوصول لمشهد واضح لاستلام تلك المشروعات حال الانتهاء منها، بما يتوافق مع الإجراءات الحكومية، تبعاً لتوقيتات زمنية محددة من خلال مرآة واقعية ببياناتها.