محافظ الإسماعيلية: فتح فصول مسائية لحل أزمة الكثافة بالمدارس.. صور

وخلال الاجتماع، أعرب محافظ الإسماعيلية، عن اعتزازه وتقديره لنواب الإسماعيلية، وسعادته لمشاركتهم فيما يدور من افتتاحات وأحداث بالمحافظة، مستعرضًا ما تم بمعرض الإسماعيلية الدائم، لعرض المنتجات اليدوية، والصناعات الصغيرة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرًا لتكليفه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتنظيم عملية إقامة المعارض وتنظيمها، متطلعًا لإقامة مثل هذه المعارض بكافة المراكز والمدن طبقًا للاحتياج والحصر الفعلي للطلبات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى جلسة الحوار التي عقدت، بمجلس النواب وحضرها محافظ الإسماعيلية مطلع الأسبوع الحالي لمناقشة عدد من الموضوعات، وكان لها أثر جيد في إنهاء عددًا من الموضوعات العالقة.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية علي مستوي المحافظة، ومناقشة الحلول الأنسب لها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، ومن أهمها مشكلات عجز أعداد المدرسين والعمال بالمدارس.

كما جرت مناقشة معايير اختيار المدارس التي تدخل خطة الصيانة الشاملة، ومعايير إنشاء مدارس جديدة، ووافق محافظ الإسماعيلية على حضور افتتاح المدرسة التجريبية للغات الجديدة بالقصاصين، والتي تدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل، بالإضافة لمناقشة مشكلة عدم وجود مدارس فنية زراعية، تكفي للأعداد المتقدمة من الطلاب، ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الأبنية التعليمية، والتربية والتعليم، لحل مشكلات المدارس المقامة على أراضٍ تتبع ولاية الأوقاف، حيث تدخل المحافظ من قبل لإنهاء تلك المشكلة مع هيئة الأوقاف.

كما تناول الاجتماع، طرح عدد من معوقات استكمال أعمال الإنشاء، لبعض المدارس نتيجة قرارات التخصيص، ووجه المحافظ بإنهاء تلك المشكلات خلال المجلس التنفيذي القادم.

وبخصوص مصروفات الكتب للمدارس الرسمية للغات، أفاد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه طبقًا للكتب الدورية الصادرة بتنظيم هذا الشأن، ومراعاة لأولياء الأمور، تم نشر نتائج الطلبة الذين لم يسددوا مصروفات المدرسة، وجاري انتظار الرد النهائي من وزارة التربية والتعليم لإنهاء المشكلة.

كما تم عرض ومناقشة إمكانية فتح فصول مسائية بالمدارس، توفيرًا على الطلبة وذويهم، عناء الانتقال لمدارس بعيدة خاصة بعد مرحلة التعليم الابتدائي.

ومن جانبهم أشاد النواب بجهد محافظ الإسماعيلية، في حل مشكلة الصرف الصحي بأبو صوير، والدفع بأكثر من 40 سيارة كسح نتيجة طفح الصرف الصحي على السكة الحديد وإدارة الأزمة باقتدار، متوجهين بالشكر لمحافظ الإسماعيلية، لعرضه مقترح إقامة فرع لجامعة الأزهر بالإسماعيلية، لخدمة المحافظة، وأقليم القناة والشرقية وشمال سيناء، وأشار المحافظ لوجود ثلاث قطع أراض، لبحث مدى صلاحيتها لإقامة فرع للجامعة ومدينة جامعية.