محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" فى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وقيادات الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر ورؤساء المراكز والمدن، وكافة وكلاء الوزارات وقيادات الأجهزة التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية بالمبادرة.



وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتى يتجاوز عددها 187 مشروعا فى مختلف القطاعات، وتتم مرحلتها الأولى بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك بإجمالي 13 وحدة محلية بالمركزين بواقع 9 وحدات محلية بإسنا و4 بأرمنت لخدمة نحو 656 ألف نسمة من سكان قرى المركزين.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن المحافظة حققت نسب إنجاز متميزة في تنفيذ مشروعات المبادرة، مشيداً بالجهود المبذولة من الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار وبتعاون مختلف الأجهزة الحكومية في تنفيذ المشروعات، مطالباً في الوقت ذاته ببذل المزيد من الجهد نحو تنمية القري والنجوع.



وخلال الاجتماع عرض المهندس حسني منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، معلناً عن الانتهاء من نسبة 100 % من تنفيذ كافة المجمعات الخدمية الحكومية، وعددها 13 مجمعا بقري إسنا وأرمنت، بالإضافة إلى الانتهاء من 8 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 70 % وكذلك الانتهاء من 17 مشروعا لإنشاء وإحلال وتجديد مراكز شباب منهم إنشاء 5 مراكز ورفع كفاءة 12 آخرين بنسبة إنجاز 80%، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد عدد 16 كوبرى وجسر من أصل 20 كوبري بنسبة إنجاز 80 % فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتجديد 9 نقاط إسعاف من أصل 16 نقطة بنسبة انجاز تجاوزت 70 %.



وتمت مناقشة العمل فى تجديد وحدات التضامن الاجتماعي ومراكز تنمية الأسرة ومراكز التأهيل الاجتماعي والبالغ عددهم 18 مشروع تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد 7 وحدات، بالإضافة إلى المواقع المخصصة لإنشاء وحدات سكن كريم، والمتضمن إنشاء عدد 27 عمارة يتم تنفيذهم عقب الانتهاء من تخصيص عدد 5 قطع اراضي لإقامتهم بقري المبادرة باسنا وارمنت.



وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الابنية التعليمية المتضمنة إنشاء ورفع كفاءة وتوسعة المدارس وكذلك مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في عدد 24 قرية 17 منهم باسنا و 7 بأرمنت، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية بالمحافظة حيث أعلن المحافظ تنفيذ اكبر مشروع لإنشاء كورنيش بالبر الغربي بمدينة القرنة بالمحافظة على غرار كورنيش النيل بمدينة الاقصر وسيقوم بتنفيذه الجهاز المركزي للتعمير وذلك بعد اعتماده من وزارة السياحة والآثار.



واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من طلبات النواب في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وأسباب التأخير لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر محمد عبد القادر نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، وهدى مغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، كما شهد الاجتماع أعضاء مجلس النواب الدكتور محمد العماري والدكتور بهجت الصن وأماني الشعولي وباهي مسعود وزينب السلايمى ، وأعضاء مجلس الشيوخ وائل زكريا الأمير، ومحمد عبد العليم الضبعاوى ومحمد عطا الله اسماعيل .





محافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة



محافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة



محافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة



محافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة