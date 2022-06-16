محافظ أسوان: إلغاء القبول والالتحاق بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات دراسية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن توجيهاته الخاصة بإلغاء القبول والالتحاق بمدارس التمريض بدءاً من العام الدراسي القادم 2022 / 2023 لمدة 3 سنوات، جاءت بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية.



وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك القرار يهدف في المقام الأول إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أداء مهنة التمريض بالجودة المطلوبة، مشدداً على أنه لن يسمح بالنقل أو تعديل المسار التعليمي لأي طالب أو طالبة من المدارس الفنية بأنواعها المختلفة لمدارس التمريض.



وناشد محافظ أسوان الأهالي والأسر عدم الانسياق وراء الشائعات التي تشكك في إلغاء القبول بمدارس التمريض، أو محاولات بعض النصابين جمع أموال من بعض البسطاء مقابل حصولهم على أي استثناءات لدخول مدارس التمريض، لافتاً إلى أنه سيجرى بكل حزم مواجهة ظاهرة الأكاديميات والسناتر الخاصة غير الشرعية، والتى تقوم بإعطاء شهادات غير معتمدة بعد الحصول على دورات تدريبية لتشغيل الشباب في المراكز الطبية والعيادات الخاصة.