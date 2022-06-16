محافظة كفر الشيخ تنهى استعدادها لامتحانات الثانوية العامة

كفرالشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، والمقرر انطلاقها، يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجارى، لأداء 21 ألف و464 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم بالقسم العلمي "علوم" 13 ألف و930 طالب وطالبة، وبالقسم علمي "رياضة" 1699 طالب وطالبة، وبالقسم الأدبي 5817 طالب وطالبة، والامتحانات في 80 لجنة ب 13 إدارة تعليمية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من جاهزية الـ80 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة لـ13 إدارة تعليمية، من استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، إضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم خلال أداء الامتحانات، والتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين اللجان، موجها الشكر للواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ لتأمين، كما وجه بالتعاون بين التعليم وكافة المديريات المعنية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، واستراحات المراقبين، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وأنه تفقد عدد من اللجان للاطمئنان على جاهزيتها، ومنها مدرسة سعد زغلول، وأنه أتم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات حيث تم تجهيز 45 استراحة للمراقبين.

وأكد عبدالله، تم إنهاء الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار إلى أنه تم توافر المبردات ووسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ال13 وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، والتنسيق مع الجهات المعنية والتنبيه على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك حماية للطلاب، وعدم السماح لذويهم بالتواجد في حرم اللجان ومنع التجمعات فضلا عن منع محاولات الغش.

كما أوضح وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لتوفير التأمين الطبي للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة 2022، وتوفير سيارات إسعاف خارج اللجان، وتوفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان وبعد الخروج منه، فضلاً عن توفير الكمامات والمطهرات على أبواب اللجان، ضمانا لسلامة الطلاب.



تفقد لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ



جانب من تفقد اللجان



جانب من تفقد لجان الثانوية العامة