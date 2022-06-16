ماكرون: لا أخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين الآن

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن، لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي: لا توجد مواضيع للمناقشة للاتصال بالرئيس بوتين حتى الآن ولكن إذا ظهرت، فأنا لا أستبعد أنني سأفعل ذلك في المستقبل.

وفى وقت سابق سجلت الأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.