ماء الزنجبيل يحسن الهضم وينقص الوزن.. اعرف فوائده

كتبت ميرفت رشاد

لقرون تم استخدام الزنجبيل في الأيورفيدا والمعالجة بالطب التقليدي، احتضنت العديد من الثقافات خصائصه الطبية واستخدم كنكهات غذائية وعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك الألم والغثيان، يعتبر ماء الزنجبيل من أفضل الطرق وأكثرها صحة لاستهلاك الجذر ، وشرب ماء الزنجبيل بانتظام هو أفضل طريقة لجني كل فوائد الزنجبيل، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

خمسة أسباب رائعة لشرب ماء الزنجبيل بشكل منتظم :

1. يساعد في مشاكل الهضم

الزنجبيل علاج تقليدي للغثيان واضطراب المعدة، يبدو أن الزنجبيل يساعد في الهضم وإنتاج اللعاب، تقل احتمالية الإصابة بعسر الهضم والإمساك لدى الأشخاص الذين يشربون ماء الزنجبيل مرة واحدة يوميًا. كما أنهم أقل عرضة للإصابة بارتجاع الحمض أو الغثيان أو الغازات الزائدة.

2. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول



أظهرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ونتيجة لذلك يحافظ على صحة قلبك، وفقًا للبحث يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الكلية، تم ربط مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. نتيجة لذلك ، يمكن أن يساعدك ماء الزنجبيل في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





3. يقي من مرض السكري



قد يساعد ماء الزنجبيل الأشخاص على التحكم في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ثبت أن ماء الزنجبيل مع الليمون أو في شكل شاي يقلل من مخاطر تلف الكلى وحتى أعراض مرض السكري، يحتوي الجذر اللاذع على نسبة عالية من الزنك ، والذي يلعب دورًا مهمًا في إفراز الأنسولين، ومع ذلك ، قبل التحول إلى هذا العلاج المنزلي ، تحدث إلى طبيبك لأن تناول الأدوية والزنجبيل في نفس الوقت يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.





4. يساعد في إنقاص الوزن



الزنجبيل هو أيضًا مكمل ممتاز لإنقاص الوزن، إذا كنت تشرب ماء الزنجبيل بشكل منتظم ، فسيتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وستكون لديك المزيد من الطاقة، ثم لن تشعر بالحاجة إلى الشراهة، يمكن أن يساعدك الزنجبيل ، عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، في الوصول إلى وزن صحي.كما أنه يساعد على كبح جماح الشهية.

5. جيد للبشرة



يعتبر العنصر النشط في الزنجبيل ، وهو جينجيرول المضاد للأكسدة ، مثاليًا لتفتيح الندبات لأنه لا يحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة فحسب ، بل يعزز أيضًا لون البشرة الناعم والموحد، لا يمكن أن يمنحك بشرة صحية ومتوهجة فحسب ، بل يمكنه أيضًا شدها ومساعدتك على محاربة علامات الشيخوخة لتعظيم فوائد الزنجبيل المطحون ، ادمجه مع عصير الليمون.