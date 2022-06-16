لجنة المكتبات بجامعة الأقصر توافق على قبول الكتب المهداة لكلية الألسن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المكتبات، بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وجمال السيد الأمين العام للجامعة، وسناء فتحي مدير الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.



ووافق المجلس في جلسته رقم 17، المنعقدة على قبول مجموعة من الكتب "بأكثر من لغة" المهداة إلى كلية الألسن، على أن يتم إيداعهم بالأقسام المعنية، وتنوعت لغات مجموعة الكتب المهداة بين العربية الروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والإنجليزية، والمهداة من أكثر من جهة من بينها؛ المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، والمؤرخ فرنسيس آمين القنصل الشرفي لإيطاليا بصعيد مصر، ومن أولاد الدكتور الراحل صبري إبراهيم، والدكتورة رشا عبودي.



فيما تستعد الجامعة لتنظيم عيد العلم لأول مرة الإثنين المقبل بقصر ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والتى تأتى استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب.



وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد محجوب، إن الجامعة أنهت استعداداتها لتنظيم احتفال عيد العلم والذي سيتم فيه تكريم الحاصلين على الجوائز العلمية الخاصة بالجامعة، وكذلك الفائزين بجوائز النشر العلمي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم هذا العام، وتكريم الجهاز الإداري من الحاصلين على الدكتوراه، كما سوف يتم تكريم طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الخارجية.



ويضيف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن احتفالية عيد العلم الأول تأتي استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب، وكذلك من قاموا بمجهودات متميزة لرفعة شأن الجامعة وتقدمها وتطورها، كما أن الاحتفالية تأتي تاكيدًا لحرص الجامعة على تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي، ودعمًا لكل فكرة أو مشروع يهدف إلى تحقيق التطور والتقدم المنشود.





لجنة المكتبات بجامعة الأقصر توافق على قبول الكتب المهداة لكلية الألسن (1)



لجنة المكتبات بجامعة الأقصر توافق على قبول الكتب المهداة لكلية الألسن (2)



لجنة المكتبات بجامعة الأقصر توافق على قبول الكتب المهداة لكلية الألسن (3)



