اليوم السابع
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كنائس وسط القاهرة تصلى قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:09 ص
كنائس وسط القاهرة تصلى قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة قداس طلاب الثانوية العامة
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة قداس خاص لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اقتراب امتحاناتهم، وبحضور أولياء أمورهم.

 

ووجه الأنبا رافائيل عدة رسائل للطلاب خلال القداس، حيث أوضح أن دخول الامتحان بداية للخروج من عنق الزجاجة حتى التخرج من الجامعة والدراسات العليا ونصحهم أن يظلوا متوكلين على الله عز وجل، موضحا أن هناك أناس يريدون تغير إيمانهم بالمعلومات الإيمانية هي الإيقان بأمور لا ترى.

 

وتابع خلال نصائحه لطلاب الثانوية العامة " قلبك عامر بالإيمان تظل منتصر في كل طريق"، مناشدهم أن يطلبوا من الله كل ما يريدونه فالثانوية العامة طلب بسيط.

 

وفى سياق متصل، ألقى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، وذلك من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث استأنف قداسته عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، طوال فترتى أسبوع البصخة والخمسين المقدسة.

 

وتحدث البابا تواضروس الثانى عن الأسرة المصرية، مشددا على ضرورة ترابط الأسرة، والحكمة فى التعامل بين الزوج والزوجة، قائلا: "قوة الأسرة تنبع من الحكمة التى تبدأ من فترة الخطوبة"، مطالبا الطرفين بالتفاهم والتشارك فى الحياة، مطالبا الشباب والشابات المقبلين على الزواج بالتفكير العميق قبل الاختيار، كما شدد على ضرورة موافقة العائلتين على هذا الارتباط.

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

 

عظة الأنبا رافائيل
عظة الأنبا رافائيل

 

قداس طلاب الثانوية
قداس طلاب الثانوية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الثانويه العامه

طلاب الثانويه العامه



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