وقال بيان لقيادة قوات جمهورية لوجانسك الشعبية اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي":"لقد تكبد العدو، خلال الاشتباكات بين وحداتنا والقوات الأوكرانية في اليوم الماضي، خسائر في القوى العاملة والمعدات العسكرية، منها 29 عسكريا و7 ناقلات جند مدرعة وثلاث قطع من الآليات".

يُذكر أن قيادة قوات لوجانسك كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن القضاء على 29 عسكريا من القوات الأوكرانية أيضا.

ومن جانبها، أكدت قوات دونيتسك اليوم الخميس أنها تمكنت بمساعدة الجيش الروسي من تدمير راجمتي صواريخ من طراز "جراد" و 47 عنصرا من قوات الأمن الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت قوات دونيتسك أعلنت أمس الأربعاء أن خسائر القوات الأوكرانية في المعارك معها بلغت أكثر من 30 شخصا خلال اليوم الماضي.