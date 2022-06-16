قرية تصدر ورق البردى للعالم.. شاهد تصنيعه داخل معرض أيادى مصر بالشرقية "لايف"

الشرقية - فتحية الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل متحف تل بسطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك تزامنا مع ختام فعاليات معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية لمحافظات مسار رحلة العائلة المقدسة، لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر وتسويقها، من منتجات الخزف والفخار والسجاد اليدوي والمشغولات اليدوية والأنتيكات والكروشيه وغيرها، بمشاركة العارضين من 8 محافظات (الشرقية، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط، القاهرة) والتي حظت بمسار رحلة العائلة المقدسة.



وتشتهر قرية القراموص التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بأنها القرية الوحيدة التي تصنع ورق البردي وتصدره لدول العالم، حيث برع أبناؤها لسنوات طويلة في تصنيع أوراق البردي والرسم عليه، وفي هذا الصدد قال سعيد طرخان، صاحب مصنع تصنيع أوراق البردى ومرسم لطباعة وتلوين الرسومات الفرعونية، لـ"اليوم السابع"، إنهم يهتمون دوما بالمشاركة بمنتجاتهم من ورق البردي في مختلف المهرجانات، وكان آخرها مشاركتهم في فعاليات معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية لمحافظات مسار رحلة العائلة المقدسة.



وأشار إلى أن قرية القراموص عرفت منذ أكثر من أربعين عاما، باحتراف أبنائها لصناعة ورق البردي، وذلك بفضل ابن القرية الدكتور أنس مصطفى، مشيرا إلى أن القرية لا تعرف البطالة وعنصر جذب للعمالة من مختلف القرى المحيطة بها ووصلت للعالمية بفضل تميزها وتفردها بصناعة ورق الوردي، مؤكدا أن "القراموص" هى القرية الوحيدة في العالم التي تصنع ورق البردي دون منافس.











