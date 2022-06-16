اليوم السابع
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قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مركز شباب وناد ومحطة تجفيف خضروات

الخميس، 16 يونيو 2022 09:45 ص
قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مركز شباب وناد ومحطة تجفيف خضروات الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ١.٤٣ فدان تقريبا تعادل ٦٠٠٧ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة مركز شباب.
 
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢٠٠٠ متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.
 
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٥.٥ فدان تقريبا تعادل ٢٣١١٨ م الكائنة ناحية بنها بمحافظة القليوبية لاستخدامها في إقامة ناد للمدنيين والعسكريين.
 
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢.٣٩ فدان تقريبا تعادل ١٠٠٧٩ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نبق بمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.
 
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢٥ فدانا تقريبا تعادل ١٠٤٩٥٩.٢٩ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية.
 
نشرت  القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
 
 
5803939

 

 

 

 

 


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأقصر

محافظة القليوبية





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