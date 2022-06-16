"قتلوه دون ذنب".. "دميان" ضحية بعض البلطجية فى منطقة المطار بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة المطار بالإسكندرية حادثا ماساويا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمصرع شاب بطلقات خرطوش أثناء تواجده على أحد المقاهى من بلطجية أثناء مشاجرتهم مع آخرين.



وتقول آمال زغلول، شقيقة المجنى عليه، إنها فى حوالى الساعة الرابعة صباحا جاء خبر مصرع شقيقها من أشخاص مجهولين، جاءوا بأسلحة من خارج منطقة المطار للمشاجرة مع أشخاص آخرين.



وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن شقيقها تصادف تواجده على المقهى فى هذا التوقيت ولم يكن طرفا فى المشكلة، وتلقى طلقات الخرطوش وتوفى فى الحال، بالإضافة إلى مصابين آخرين فى نفس المكان.



وأشارت إلى أن المتهمين ألقى القبض عليهم حاليا بقسم شرطة سيدى جابر، وجرى نقل جثمان شقيقها الى المشرحه وفى انتظار تصريح الدفن.



وقالت أن شقيقها لم يكن له عداوة مع أى شخص وهو شاب وحيد وله ثلاث شقيقات وهو يعول الأسرة، ولقى مصرحه نتيجة البلطجة وترك أسرة تتألم.



وكان تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع شاب يدعى "دميان زغلول" 30 سنة فى منطقة المطار بالإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وألقى القبض على المتهمين وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.