قاتل شقيقته فى المنيرة الغربية: الخلاف زاد الفترة الأخيرة ولم أخطط لقتلها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شقيقته في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، بأن الآونة الأخيرة اشتدت الخلافات بينهما، ورغم تحذيره لها، إلا أنها لم تستجب له، ويوم الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، ثم أحضر سكينا واعتدى عليها، فأصابها فى رقبتها.

وأضاف المتهم أنه لم يخطط لتنفيذ الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أسرة المجني عليها، بالإضافة إلى أقوال عدد من الجيران، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، حيث تم التحفظ على عينة من دماء القتيلة، والتحفظ على السكين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد فتاة داخل مسكنها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

كشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.