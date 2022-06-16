فريق حياة كريمة بأسوان يتفقد مشروعات قرية حجازة لخدمة 27 ألف مواطن.. صور

يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وفى السياق ذاته، قام فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، بجولة تفقدية لقرية حجازة بمركز كوم أمبو، والتى تتبعها 12 قرية فرعية ونجعا وكفرا وتابعا، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، والتى ستخدم حوالى 27 ألفا و644 مواطنا، رافقهم طه حسين نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو لشئون القرى، ومحمد يوسف سكرتير القرية.

وأوضح ناجح مصطفى، أن فريق حياة كريمة تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى، والذى بلغت نسبة التنفيذ فيه إلى 71%، وأيضاً المجمع الزراعى والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 60%، حيث تم إبلاغ الجهة المنفذة بضرورة رفع معدلات التنفيذ، وأيضاً رفع كافة التراكمات ونواتج الحفر من أمام مبانى المجمعين وتهيئة الموقع من رصف وتشجير وإنارة، علاوة على تركيب البانر الخاص بهذه المشروعات بالشكل اللائق.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت تفقد محطة رفع نجع أحمد مصطفى وبلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 10%، فيما يجرى العمل فى كوبرى حجازة بحرى على مصرف القهمورى، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، وكذا مشروع إنشاء كوبرى نجع العرب على ترعة كاسر الذى سيربط بين نجع الخور ونجع العرب وقرية العتمور بكوم أمبو بقرية إبريم بمركز نصر النوبة، وبلغت نسبة التنفيذ 40%.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)

وكشف ناجح أنه جرى كذلك تفقد أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء مع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بقرية حجازة وتوابعها، وبلغت نسبة التنفيذ 22%، تم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية حجازة وجارى العمل في الخطوط الأخرى بالقرى والتوابع بأقطار مختلفة، حيث تم تنفيذ 17 كم من إجمالى 23،5 كم، بينما تم الانتهاء من إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية بحجازة، والتي تضم 38 فصلا دراسيا وغرف أنشطة.