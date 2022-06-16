عبدالفتاح إبراهيم يفوز برئاسة للنقابة العامة للغزل والنسيج 2022/2026

كتبت آية دعبس

كشفت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العمالية لمجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج دورة 2022-2026، المنعقدة اليوم، الخميس، بمقر النقابة العامة عن فوز الرئيس الحالى عبدالفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة العامة خلال الدورة الجديدة، حيث حصل على 171 صوتا مقابل 7 أصوات حصل عليها منافسه.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم فى بيان، على نزاهة العملية الانتخابية وأن العمال انتخبوا بكل حرية وديمقراطية.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم، الخميس، عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية : العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.