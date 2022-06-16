اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 06:14 م
أكرم القصاص
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عبدالفتاح إبراهيم يفوز برئاسة للنقابة العامة للغزل والنسيج 2022/2026

الخميس، 16 يونيو 2022 06:04 م
عبدالفتاح إبراهيم يفوز برئاسة للنقابة العامة للغزل والنسيج 2022/2026 عبدالفتاح إبراهيم رئيس للنقابة العامة للغزل والنسيج
كتبت آية دعبس

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كشفت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العمالية لمجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج دورة 2022-2026، المنعقدة اليوم، الخميس، بمقر النقابة العامة عن فوز الرئيس الحالى عبدالفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة العامة خلال الدورة الجديدة، حيث حصل على 171 صوتا مقابل 7 أصوات حصل عليها منافسه.
 
وأكد عبدالفتاح إبراهيم  فى بيان، على نزاهة العملية الانتخابية وأن العمال انتخبوا بكل حرية وديمقراطية.
 
وتشهد بعض النقابات العامة اليوم، الخميس، عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.
 
وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية : العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 

نقابة الغزل والنسيج

نقيب الغزل والنسيج

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية



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