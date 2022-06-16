اليوم السابع
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طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وغبار بالبحرين

الخميس، 16 يونيو 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وغبار بالبحرين طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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تشهد المملكة السعودية نهارا صافيا ورجة حرارة مرتفعة، فى حين يكتنف الجارة البحرين غبار سرعان ما ينقشع مع إسدال الليل لستاره.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 43°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

البحرين

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس. 

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

طقس الخليج

الخليج العربى

السعودية

البحرين

الامارات



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