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طارق عامر: البنك المركزى ضخ الاحتياطى لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف

الخميس، 16 يونيو 2022 11:41 ص
طارق عامر: البنك المركزى ضخ الاحتياطى لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف طارق عامر
كتب سمير حسنى

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه خلال أزمة كوفيد 19 كان التوجه الرئيسي تحييد هذه الأزمة من خلال ضخ سيولة ضخمة إلى قطاعات الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وقطاع الأفراد للحفاظ على فرص العمالة ، وبالتالي قامت الحكومة بضخ أموال كثيرة في الاقتصاد وتحمل البنك المركزي مخاطر لتشجيع البنوك على ضخ السيولة.

أضاف "عامر" خلال جلسة حوارية في اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس السيسي، أن البنك تدخل بضخ الاحتياطي لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف وعادت هذه الأموال في سنة 2020، مؤكدا ان البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حقق بعض الحماية من الاحتياطيات، متابعا: "استطعنا إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيا باسلوب لا يؤثر على الإنتاج لتوظيف الموارد من النقد الأجنبي لاحتياجات المواطن والمجتمع".


العاصمة الإدارية

البنك الافريقي

البنك الافريقي للتصدير والاستيراد

الرئيس السيسي

طارق عامر

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