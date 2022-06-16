اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:51 م
أكرم القصاص
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ضغوط على بنك إنجلترا المركزى لرفع أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية

الخميس، 16 يونيو 2022 03:44 م
ضغوط على بنك إنجلترا المركزى لرفع أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية بنك إنجلترا المركزى
وكالات

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يتعرض بنك إنجلترا المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن زيادة ربع نقطة مئوية المتوقعة اليوم الخميس لن يكون لها تأثير يذكر لمكافحة زيادات الأسعار.

وبحسب ما ذكرت وكالات إخبارية، فإنه بالرغم من أن بنك إنجلترا بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من نظرائه، فإنه يتخلف الآن عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المعركة العالمية ضد التضخم.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، حيث عطل القتال شحنات النفط والغاز الطبيعي والحبوب وزيت الطهي، إضافة إلى زيادات الأسعار التي بدأت العام الماضي حيث كان الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من جائحة كوفيد.

توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10 بالمائة في وقت لاحق من العام بعد أن وصل إلى 9 بالمائة في أبريل نيسان، محققا أعلى مستوى له منذ عام 1982.

ويهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 2 بالمائة.

وكان صانعو السياسة في بنك إنجلترا حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة بسرعة، قائلين أن العديد من ضغوط التضخم التي تواجه الاقتصاد البريطاني خارجية وخارجة عن سيطرة البنك.

 

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